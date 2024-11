Palermo, verifiche a tappeto sui dehors: accertate infrazioni in 11 locali

Durante i controlli straordinari effettuati nel corso della settimana nell’ambito del protocollo Alto Impatto sono emerse diverse violazioni al regolamento comunale riguardanti l’utilizzo dei dehors da parte di esercizi commerciali. Le irregolarità sono state accertate nel corso di 11 ispezioni in locali pubblici e in due esercizi commerciali, svolte dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle normative e un corretto svolgimento delle attività.

Queste verifiche si sono concentrate nelle principali aree della movida cittadina e del centro storico di Palermo, con particolare attenzione a luoghi come la Vucciria, piazza Sant’Anna e piazza Magione. Le violazioni contestate rappresentano un elemento cruciale delle operazioni, volte a mantenere equilibrio tra le esigenze degli esercenti e il diritto al decoro urbano e alla sicurezza.

In aggiunta, sono state identificate 544 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, e controllati 7 veicoli. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per intensificare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni di degrado e illegalità.