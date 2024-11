Controlli presidiari nel centro storico di Palermo, sequestrati hashish e anfetamine in un appartamento abbandonato

Trovati hashish, anfetamine e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi in un appartamento abbandonato in via Case Nuove a Palermo.

Gli agenti della polizia, nell'ambito di un'attività disposta dal questore secondo le linee guida dei cosiddetti controlli presidiari, utilizzato, hanno sequestrato gli stupefacenti.

L'area interessata dall'attività di polizia ha riguardato quella compresa tra piazza Villena, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, piazza Sant'Antonino, piazza Giulio Cesare, via Roma, via Ruggero Settimo, piazza Regalmici, piazza Verdi, piazza Castelnuovo, via Cavour, piazza Sturzo, piazza Indipendenza, Palazzo d’Orleans e via del Bastione.

Nel corso dell'attività è stata data particolare attenzione alla zona di via Maqueda bassa dove nei giorni scorsi sono state identificate complessivamente diciotto persone, cinque delle quali con precedenti di polizia. Nei confronti di un cittadino straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, si è avviato l’iter per le procedure di espulsione.

Gli agenti hanno presidiato l'area con l'ausilio delle unità cinofile in servizio per l'Ufficio prevenzione generale. I cani antidroga hanno iniziato a fiutare qualcosa di strano lungo via Case Nuove portando la polizia nell'appartamento su cui sono stati trovati 50 grammi di hashish, 11 di anfetamine, 70 bustine di plastica e bilancini di precisione.