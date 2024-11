Palermo, gli abusivi via dalla fiera: minacce a Forzinetti

Da quando è cominciata l’operazione «pulizia» alla Fiera, con la denuncia di due abusivi che ne gestivano da decenni con tanto di chiavi aree e padiglioni, l’assessore Giuliano Forzinetti non ha pace. Giovedì pomeriggio l’intimidazione finora velata è diventata tangibile: quando è uscito dall’ufficio dell’assessorato in via La Malfa, ha trovato il bel regalo. La sua macchina era stata «sfregiata» da righe tutte e due le fiancate. Un disegno lineare, fatto presumibilmente con una chiave o un oggetto appuntito, partito dal paraurti ed esteso a cofano e portiere. Danni e denuncia.

Il legame con l’indagine partita sulla struttura, dopo l’esposto in Procura e l’allarme sulle possibili infiltrazioni criminali nelle attività previste dal rilancio seguito al lungo letargo, appare tempisticamente il più reale.

