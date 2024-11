Lotta alla violenza di genere, in testa al corteo di Palermo le donne vittime di abusi

Preceduto dallo striscione con scritto «Disarmiamo il patriarcato, contro la violenza di genere» è partito da piazza Indipendenza a Palermo il corteo contro la violenza sulle donne organizzato dal movimento Non una di meno, in vista del 25 novembre, la giornata nazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. I partecipanti per ora sono alcune centinaia ma il numero, secondo gli organizzatori, aumenterà lungo il tragitto.

«Abbiamo organizzato questa manifestazione, in contemporanea con Roma - spiega Roberta Ferruggia, del movimento Non una di meno - per dire no ad un fenomeno che ci preoccupa moltissimo. L’osservatorio del nostro movimento ha raccolto dati nazionali, secondo i quali si stima che nel 2024, fino ad oggi, sono state 104 le donne uccise in Italia». In testa al corteo ci sono anche alcune vittime di violenza, insieme a donne disabili del movimento Disability Pride.

«Abbiamo pensato a dei percorsi per poter consentire anche ai disabili di poter prendere parte ad iniziative come queste - spiega Alessandra Leone, di Disability Pride - lungo il percorso del corteo abbiamo posizionato anche dei qr code per non udenti, in modo tale che anche loro possono seguire i nostri interventi».