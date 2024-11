Palermo, vandalizzato ecocompattatore a Borgo Nuovo

A Palermo è stato nuovamente vandalizzato l'eco-compattatore di Corepla installato per volontà dell’Amministrazione comunale e di Rap, in via Tindari, messo a servizio dei cittadini residenti a Borgo Nuovo. Lo rende noto la Rap, società di gestione dei rifiuti e igiene ambientale, sottolieando in una nota che il mezzo «mangiaplastica», presente nella quinta circoscrizione, da ottobre ad oggi è stato vandalizzato per ben 3 volte. «Questi ripetuti atti vandalici - commenta il presidente di Rap Giuseppe Todaro - non solo provocano un disservizio alla cittadinanza, ma dimostrano la totale mancanza di rispetto per l'ambiente e per il bene comune. È veramente sconfortante registrare continuamente episodi del genere. In un momento storico in cui tutta la città dovrebbe spingere per fare la propria parte e darci una mano a migliorare la qualità del servizio, ci troviamo invece a dovere rincorrere questi sabotaggi. Chiedo alla parte di Palermo che continua a credere in un futuro migliore di segnalare qualsiasi atto vandalico alle autorità competenti. Il bene comune è bene di tutti. E tutti siamo chiamati a difenderlo. In questo caso - conclude Todaro - non potendo ripararlo continuamente l'ecocompattatore saremo costretti a rimuoverlo e a individuare assieme alla quinta circoscrizione siti alternativi».