Palermo, operazioni sugli animali: scontro tra Asp e Comune

Il gatto con il femore rotto adesso fa la «degenza» dalla sua salvatrice, una donna che nella sua zona di residenza porta cibo e soccorre le colonie di felini ai quali si è affezionata. Ma quando ha soccorso quel micetto che zoppicava vistosamente, non avrebbe immaginato l’odissea vissuta per farlo curare. L’Asp non poteva, i veterinari del canile fanno solo esami e radiografie e quindi il «gatto dove lo metto»? Il caso, che non è l’unico, ha smosso perfino i consiglieri della Quarta commissione consiliare che hanno chiesto lumi alla dirigente dell’Ufficio Igiene e Sanità, Marina Pennisi che ha definito nella nota la situazione «insostenibile».

Le spese per interventi chirurgici sugli animali portati nei canili comunali sono finiti al centro di una diatriba (forse ieri risolta) tra il Comune e l’Asp 6 di Daniela Faraoni. Chi doveva farli? Una legge, la numero 15, è stata infatti letta e interpretata diversamente e , mancando i decreti attuativi, finora ognuno l’ha interpretata liberamente. Gli effetti negativi li ha vissuti il Comune, che nel 2023 ha speso oltre 75 mila euro per operazioni di randagi in cliniche private (circa 5 mila ad animale, tra intervento, degenza e riabilitazione) e ora ha detto basta. Nel 2024 le spese sono scese a 18 mila euro. Non ci sono più soldi e non si intende chiederne, comunque. Il servizio deve essere coperto dai medici dell’Asp, con la quale l’Ente è convenzionato.