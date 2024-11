Palermo, la mensa a ostacoli del plesso Alongi: alla protesta dei genitori si unisce anche la Cgil

«A nostro avviso il problema, l'ostacolo più grande, è rappresentato dalla carenza degli organici di personale Ata stabile, formato e disponibile per poter svolgere tali funzioni che, con protocolli mirati e con incentivi adeguati, possono essere svolti anche dai collaboratori scolastici - ribadisce il segretario Flc Cgil Palermo Fabio Cirino -. Ma davvero si pensa che un solo collaboratore a cui, magari, venga assegnato tale compito, possa assistere per esempio centinaia di alunni, tagliando la carne o sbucciando la frutta? Siamo d'accordo sul fatto che tale assistenza possa essere svolta dai collaboratori scolastici, ma per renderlo possibile occorre personale numericamente adeguato, formato con il corso Haccp, e incentivato».

Nel frattempo i genitori promettono manifestazioni e proteste perché i bambini così piccoli non riescono a fare tutto da soli, non sanno sbucciare la frutta né tagliare la fetta di carne. E ancora peggio, non sono in grado ancora di andare in bagno da soli per espletare i loro bisogni fisiologici. Anche in quel caso i bambini di tre anni, invece, vengono lasciati soli e spesso accade che, avendo lasciato da poco il pannolino, regrediscano e facciano passi indietro nella loro crescita. «Sono bambini che per quanto volgiamo rendere autonomi e indipendenti - dicono i genitori - sono ancora troppo piccoli e hanno bisogno necessariamente di assistenza. Servono persone che si occupino di loro anche in questi momenti, non basta farli giocare e farli stare in classe».