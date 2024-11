Palermo, inaugurata la prima pensilina rossa dell'Amat contro la violenza sulle donne

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Rosi Pennino, Assessore alle Attività Sociali e Socio Sanitarie del Comune di Palermo, ha partecipato all’inaugurazione della pensilina della fermata dell’autobus di piazza Giovanni Paolo II (piazza Alcide De Gasperi) nell’ambito del Progetto pensiline Rosse 1522 promossa da Daniela Ferarra, Presidente del Club Zonta Palermo Zyz, e ideate da Emilio Corrao.

La campagna Zonta Says No To Violence Against Women 2024 arriva nelle strade di Palermo con il messaggio Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola chiama il 1522 apposto nei pannelli di nove pensiline di fermata Amat dipinte di rosso, una per ognuna delle otto Circoscrizioni cittadine, oltre quella di piazza Giovanni Paolo II, nelle quali saranno messe pannellature con storie di donne palermitane di valore che sono state impegnate nella vita pubblica politica, culturale e sociale.

«Per combattere la violenza sulle donne - ha detto Rosi Pennino, a margine della manifestazione - occorre un cambiamento culturale. Sono importanti le giornate di confronto e di riflessione ma lo sono ancora di più le azioni concrete come quella di oggi possibile grazie alla proposta ricevuta dal Club Zonta Palermo Zyz, alla volontà del Comune e al supporto dell’Amat. Siamo di fronte ad un’iniziativa di sensibilizzazione che mira a diffondere tra i cittadini un messaggio chiaro contro la violenza e che ricorda il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522 raggiungibile 24 ore su 24 in caso di bisogno. La presenza degli studenti della scuola secondaria di I grado Marconi è significativa perché è proprio la scuola che, come luogo di educazione e formazione, ha il dovere di insegnare a prevenire episodi di violenza e promuovere il rispetto reciproco, sensibilizzare ed educare le nuove generazioni».