Palermo, donna travolta da motocicletta in via Roma: è in prognosi riservata all'ospedale Civico

La scia di incidenti sulle strade di Palermo non si ferma: una donna di sessant'anni è stata travolta in via Roma intorno alle 19 da una motocicletta, in prossimità delle strisce pedonali. La donna stava tornando a casa e aveva con sé delle buste della spesa quando si è trovata difronte al mezzo a due ruote che non è riuscito ad evitarla. Sul posto sono arrivati i soccorsi allertati dai passanti: dopo le prime cure, gli operatori del 118 hanno trasportato la sessantenne al pronto soccorso dell'ospedale Civico, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente anche la sezione dell'infortunistica della polizia municipale per indagare sulla dinamica.

Da tempo i residenti della zona e la prima circoscizione hanno sollevato il problema della troppa velocità con cui i mezzi attraversano una delle strade più trafficate e centrali della città: il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, ha proposto più volte all'amministrazione comunale di installare un cordolo per evitare sorpassi spericolati, chiedendo di prendere le giuste contromisure per mettere la parola fine alla lunga lista di incidenti e pedoni investiti.