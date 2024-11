Palermo, a fondo Patti anche un campo da baseball: pronti 4 milioni

La pista ciclabile, con annesse aree verdi e campi sportivi, doveva «correre» vicina alla linea ferroviaria di Tommaso Natale. La Marinella periferia da riqualificare quella opera, finanziata originariamente nel 2021 con fondi Cipe, non la vedrà neppure questa volta. La proroga concessa a Roma nel 2023, con fissazione ferrea della data del completamento dei lavori a ottobre 2025, non è servita a salvare il progetto che va per ora in fumo. Ma non i soldi, però. L’unica consolazione è che non si perderanno i 4 milioni, ora prorogati fino a giugno 2026, come poteva invece avvenire e come temeva il deputato regionale del M5S, Adriano Varrica, che sull’opera aveva più volte lanciato l’allarme. «Un anno fa il sindaco Lagalla annunciava in pompa magna di aver salvato il finanziamento - dichiara Varrica - Oggi, però, i documenti raccontano una storia diversa. In occasione della visita del Sottosegretario Villani, sembrava che Lagalla avesse compreso l’importanza del lavoro fatto per portare a compimento questo progetto, ma è evidente che si trattava dell’ennesima passerella». E annunciano un’interrogazione in Consiglio per sapere se Lagalla intende reperire altrove i fondi per quel progetto.