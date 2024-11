Palermo, 70 studentesse dell'Istituto Ferrara organizzano nel centro storico un flashmob contro la violenza

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 70 studentesse, dai 15 ai 19 anni, dell’Istituto Francesco Ferrara di Palermo daranno vita a un flashmob itinerante nel centro storico per promuovere la cultura di contrasto alla violenza.

La partenza è prevista alle 10.30 davanti alla scuola, in via Sgarlata 11: qui le ragazze, tutte con una bandana rossa, proseguiranno lungo un percorso di tre tappe in cui si esibiranno nella loro performance: alle 10.50 saranno al Teatro Massimo, alle 11.40 davanti al cantiere abbandonato del Foro Italico dove l’estate scorsa si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne e alle 12.10 l'ultimo appuntamento a Piazza Marina.

Voce, consapevolezza, rabbia, percussioni e mani scandiranno le parole di El violador eres tu, inno femminista delle donne cilene contro lo stupro. È la quarta edizione del flashmob del Ferrara contro la violenza di genere che quest’anno prevede quattro tappe per coinvolgere sempre più quartieri e cittadini. Da anni la scuola è impegnata in attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.