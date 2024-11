Il boss Filippo Graviano resta al 41 bis: per la Cassazione il ricorso è inammissibile

«Il ricorso sulla richiesta di revoca del carcere duro è inammissibile». La Corte di Cassazione non prende nemmeno in considerazione il ricorso presentato da Filippo Graviano, boss di Brancaccio, confermandogli il regime del 41 bis. La sentenza è del 14 ottobre: secondo la Suprema Corte «gli accertati contatti con il clan di appartenenza, mantenuti attraverso alcuni familiari», potrebbero comportare il rischio «di un loro ripristino e della mancanza di una reale dissociazione da tale contesto criminoso» da parte del mafioso.

Graviano, difeso dall’avvocato Carla Archilei, del Foro di Perugia, è in carcere dal 1994: aveva chiesto la revoca del carcere duro sostenendo di aver intrapreso un percorso di rieducazione e di essersi dissociato da Cosa nostra, come aveva dichiarato in aula nel 2021.

Nel suo ricorso, il boss aveva anche fatto leva su una condotta carceraria regolare e sull'impegno nello studio, affermando di aver interrotto i rapporti con il fratello Giuseppe, anch'egli condannato all'ergastolo.