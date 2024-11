Colla nel lucchetto del cancello di Villa Trabia a Palermo: indagano i carabinieri

I guardiani di Villa Trabia a Palermo hanno chiamato i carabinieri dopo aver trovato i lucchetti dell’ingresso di via Antonino Salinas ricoperti di colla e quindi senza la possibilità di inserire le chiavi. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Alcuni mesi fa il cancello di via Salinas era stato danneggiato, poi un grosso vaso monumentale, in via Marchese Ugo, era stato divelto dai vandali, lasciando libero un varco dal quale era possibile entrare nella villa anche dopo la chiusura.