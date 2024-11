Savoca, il ritorno del potere condiviso a Brancaccio:  i suoi rapporti  con l’altro emergente Giancarlo Romano, ucciso a febbraio

I destini criminali di Gaetano Savoca e Giancarlo Romano si sono intrecciati attraverso una fitta rete di potere e di traffici illeciti. Uno è finito nuovamente in manette tre giorni fa, l’altro è stato ucciso a febbraio in un regolamento di conti ma, secondo gli investigatori, entrambi avevano scalato le gerarchie di Cosa nostra diventando figure chiave dell’organizzazione criminale che, nonostante i colpi inferti, continuava a radicarsi attraverso le estorsioni, il traffico di droga e il controllo economico del territorio. Tre volte condannato per mafia, il «biondo» come è soprannominato Savoca, era tornato a casa per riprendere in mano le redini del mandamento di Ciaculli-Brancaccio - che riunisce i clan di Ciaculli-Croceverde Giardini, Brancaccio, corso dei Mille e Roccella - raccogliendo prima l’eredità di Michele Greco e poi dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Da Cesenatico era tornato in città nel 2018 e subito era stato beccato alla guida di un vespone bianco mentre accompagnava Leandro Greco, nipote del «Papa» Michele a un summit con Calogero Lo Piccolo, figlio di Salvatore, il boss di San Lorenzo. Era però solo uno dei tanti contatti di Savoca che erano ripresi, come quelli con altri pezzi da novanta come Giuseppe Arduino, uomo d’onore di Brancaccio arrestato lo scorso marzo, e persino con Mario Carlo Guttadauro, figlio di Giuseppe «u dutturi», poi finito in carcere nel 2022 assieme al padre.