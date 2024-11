Il cane morto nella struttura municipale, Ferrandelli: «Chi ha delle responsabilità pagherà»

«I cani erano da poco entrati – spiega l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli – e sono state eseguiti tutti i controlli e la normale profilassi. Proprio questo cane, che poi è stato aggredito, presentava le maggiori criticità».

«Ho ricevuto una telefonata da parte di un animalista che mi segnalava che un ragazzo aveva allertato il canile per raccontare di questa lite tra gli animali, ma non era stato preso sul serio - continua Ferrandelli -. A quel punto ho chiamato il direttore del presidio e il veterinario che sono arrivati immediatamente all’interno del canile e hanno portato il cane in clinica dove, purtroppo, questa mattina è morto».

L’assessore non farà cadere nel vuoto quanto accaduto, ma è pronto ad accertare le responsabilità: «È stata predisposta un’ispezione ma anche un’indagine interna. Non ritengo normale tutto questo. Chi ha delle responsabilità pagherà. Non restituirà certamente il cane – conclude Ferrandelli – ma impedirà che altri cani si trovino in questa situazione».