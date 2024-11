«Ha violentato una ragazza durante una serata al Country di Palermo», condannato un ragazzo di 21 anni

È stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione R.A., 21 anni, accusato di aver violentato una coetanea durante una serata in discoteca lo scorso 5 maggio. La sentenza è stata emessa dal gup Rosario Di Gioia, che ha processato l'imputato con il rito abbreviato che gli ha garantito così uno sconto di un terzo della pena. La condanna è stata inferiore rispetto ai 9 anni richiesti dal sostituto procuratore Clio Di Guardo, titolare dell'inchiesta.

La giovane vittima, assistita dall'avvocato Marco Traina, si è costituita parte civile e riceverà un risarcimento. I fatti erano emersi solo dopo il pestaggio con le spranghe dello stesso R.A. avvenuto il 9 maggio da parte dei familiari della ragazza. Il ventunenne era finito in ospedale con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini hanno portato all'arresto di R.A. per violenza sessuale il 13 giugno mentre il fratello della vittima è indagato per lesioni in un altro processo a Termini Imerese.