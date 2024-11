Cane aggredito e ucciso da altri animali nel canile municipale di Palermo, gira il video shock sui social

Momenti di terrore all’interno del canile municipale di Palermo. Nella serata di ieri, 20 novembre, un cane, appena portato all'interno della struttura, è stato aggredito da altri cani che gli hanno procurato delle ferite, gravi al punto da dover essere ricoverato in una clinica veterinaria dove, questa mattina, però, purtroppo è deceduto.

Un ragazzo che vive vicino al canile ha pubblicato un video sui social dove si vede l’animale morente disteso per terra, senza che nessuno intervenga. Nel video si sente la voce del ragazzo che racconta di aver informato gli impiegati del canile che in quel momento erano presenti ma che nessuno di loro è intervenuto.

Proprio su questo l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, ha avviato un’ispezione per capire cosa è accaduto e se all’interno del canile, in quel momento, c’era o meno il personale e perché non è intervenuto.