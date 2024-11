Truffa del falso incidente al figlio: si fa dare i gioielli da un'anziana di Palermo, ma viene arrestato

Arrestato dai carabinieri uno dei componenti della banda che prende di mira gli anziani con la truffa che consiste nel segnalare loro falsi incidenti che coinvolgono familiari. Il giovane di 26 anni, palermitano, è stato bloccato dai militari della stazione Resuttana Colli con ancora un sacchetto di gioielli dal valore di circa 20 mila euro.

Il truffatore si è presentato in casa di un’anziana dopo che un falso dipendente del tribunale di Palermo aveva chiamato la donna dicendole che il figlio aveva provocato un grave incidente e servivano soldi per pagare la cauzione per non farlo andare in carcere. Presa dal panico, l’anziana ha dato al ventiseienne tutto quello che aveva in casa, ma i militari l’hanno bloccato. Il gip ha convalidato l’arresto.