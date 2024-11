Rubate le olive del Giardino della Memoria a Capaci, Montinaro: «Oltraggiato il ricordo di chi ha dato la vita»

«Con grande amarezza, in qualità di presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici, desidero denunciare quanto accaduto nel Giardino della Memoria di Capaci, ovvero il furto delle olive. Quest’anno non sarà prodotto l’olio che viene da anni destinato alle arcidiocesi per i sacramenti. Olio che è simbolo di rinascita e di speranza. Mi dispiace davvero per l’accaduto, un gesto vile. Ho già dato mandato per la denuncia. Devo dire che mi dispiace per quanto accaduto». Lo denuncia Tina Montinaro, presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici, moglie del caposcorta del giudice Giovanni Falcone.

«Questo progetto che portiamo avanti con amore e dedizione anche con le scuole del territorio, fra tutti l’istituto Majorana di Palermo che ci segue da anni, è anche il frutto dell’impegno di tante persone perbene - aggiunge Tina Montinaro -. Ritengo che chi ha compiuto questo atto non ha solo violato un giardino, ma ha oltraggiato il ricordo di chi ha dato la vita per il bene comune. Ma il valore della memoria non si tocca e continueremo, come sempre fatto, ad andare avanti».