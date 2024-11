Palermo, sequestrati i box-negozi su strada di fronte alla stazione centrale

Gli agenti della polizia municipale hanno messo i sigilli a tutte le costruzioni in ferro che si trovano in piazza Giulio Cesare, di fronte la stazione centrale a Palermo, che sono adibite alla vendita di vari prodotto soprattutto valigie e borse. In quell’area si dovrebbe realizzare un parcheggio multipiano e per questo sono scattati i sequestri.

I titolari delle botteghe che pagano ancora il suolo pubblico hanno chiesto all’amministrazione comunale di destinare loro una nuova zona dove potere proseguire la vendita.