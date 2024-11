Maxi evasione all'Ue, Lo Manto si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Rodolphe Ballaera, belga con origini siciliane, Paolo Falavigna, milanese, e Antonio Lo Manto, esponente del clan mafioso di Brancaccio, ritenuti i vertici

dell’organizzazione criminale con legami con Cosa nostra e Camorra, scoperta dalla Procura Europea, che avrebbe messo a segno una frode Iva da oltre 500 milioni.

L'inchiesta ha portato a 47 misure cautelari e al sequestro di resort, immobili, auto e oggetti di lusso per oltre 500 milioni. I tre, come la maggior parte degli indagati, hanno scelto di non rispondere al gip durate gli interrogatori di garanzia che si sono tenuti venerdì e sabato e che dovrebbero concludersi oggi.

Secondo gli inquirenti l’organizzazione avrebbe l’altro, «agevolato economicamente consorterie di stampo mafioso, tra cui il clan camorristico Di Lauro di Scampia ed il clan camorristico Nuvoletta di Marano di Napoli, reinvestendo i proventi illeciti nel circuito della frode all’Iva e successivamente riversando i profitti anche per il complessivo sostentamento della organizzazione criminale».