Il crollo del montacarichi, la Cgil lancia l'allarme: «Centinaia di casi, servono più ispettori»

Il crollo della scorsa notte ha fatto suonare il campanello d’allarme sull’abusivismo e i suoi rischi. In città sono centinaia i casi di abusi edilizi cosiddetti per necessità commessi da tante famiglie, costrette a rattoppare infissi o escogitare soluzioni fai-da-te: pezze per poter vivere all’interno di abitazioni diroccate o mai ristrutturate, fiaccate dal tempo, ma che rappresentano comunque un tetto sopra la testa. Nella palazzina al numero 7 di via Mura San Vito è successo questo: la vecchia scala era traballante e la coppia di anziani, stanchi di salire e scendere a piedi, avrebbe fatto il resto. «Li conosco, abbiamo rapporti di buon vicinato», spiega Nino Rocca, angelo custode delle tante anime del centro storico più povero, che ancor oggi combattono per sopravvivere tra le palazzine bombardate durante la seconda guerra mondiale e mai restaurate. «Io vivo lì, a pochi passi - dice Rocca -. La palazzina è abitata dalla coppia di anziani, che per comodità avevano scelto di installare questo montacarichi elettrico. Lo ha costruito lui, è un fabbro; doveva servire per trasportare da un piano all’altro le cose di casa e per salire e scendere. Forse le funi erano già logore o il peso eccessivo. Per fortuna sono tutti fuori pericolo e i bambini hanno solo preso uno spavento».