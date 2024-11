Furto di cavi in rame sulla linea ferroviaria, sospese le corse dall'aeroporto a Isola delle Femmine: disagi per i passeggeri

Furto di rame nella linea ferroviaria. I passeggeri che stamattina (18 novembre) erano alla stazione in attesa del treno dall'aeroporto a Isola delle Femmine, per arrivare a Palermo, sono rimasti a terra. Tutte le linee sono state cancellate, come si legge in una nota di Ferrovie dello Stato, «per un guasto tecnico, il treno Regionale 21850 da Castelvetrano a Palermo centrale è cancellato tra Cinisi-Terrasini e Palermo centrale».

Il motivo della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Palermo – Palermo Aeroporto, è il furto di cavi in rame sulla linea. I tecnici stanno lavorando per riparare il guasto e far riprendere la circolazione regolarmente in giornata.

L’episodio ha interessato alcune centinaia di metri di cavi di segnalamento interrati. I treni arrivano fino a Isola delle Femmine e da qui si prosegue in pullman fino all’aeroporto. Stessa cosa succede al ritorno.

In alternativa, si può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto ed eventualmente tornare indietro con il primo treno utile. In caso di biglietto cumulativo, si può riprogrammare il viaggio rivolgendosi al personale di Trenitalia a bordo treno e in stazione. Si ha diritto a un'indennità pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di prosecuzione e ritardo in arrivo a destinazione tra 60' e 119' e al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120'. L'indennità non è dovuta se di importo inferiore a 4 euro.