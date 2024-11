Il cordoglio del sindaco di Terrasini a nome di tutta la comunità, Maniaci: «Vincenzo ha lottato fino alla fine per rimanere con noi»

La notizia è stata data dal primo cittadino di Terrasini, Giosuè Maniaci, con un post su Facebook. «È sempre difficile trovare le parole giuste – scrive Maniaci – per comunicare una notizia del genere. Un altro angelo di questa comunità che vola via. Noi vogliamo solamente stringerci con tutto il calore e la vicinanza possibile al dolore dei genitori, dei familiari e degli amici del nostro giovane concittadino Vincenzo Compagnone. Di Vincenzo – continua il sindaco – ricorderemo il suo sorriso e la voglia di vivere, ha lottato fino alla fine nonostante i tanti interventi subiti in poco tempo. Resterai sempre nei ricordi e nel cuore della nostra comunità».