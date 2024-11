Palermo, i vigili del fuoco spengono le fiamme in un appartamento e l'incendio di due auto

Incendio in appartamento al primo piano in via Pietro Stagnitti nella zona di Ciaculli a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate nell’appartamento al primo piano. I tecnici del comando provinciale hanno eseguito le verifiche per accertare le cause che hanno innescato il rogo che ha provocato diversi danni nell’abitazione. Non ci sono feriti.

Sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha danneggiato due vetture in via Miloro Santa. Anche in questo caso sono in corso le indagini per accertare le cause.