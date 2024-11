Chi è Toni Lo Manto? Figlioccio dello stragista ma finora era un semisconosciuto

Il suo percorso emerge dalle intercettazioni. È lo stesso Lo Manto a riferire di avere sfruttato la propria militanza nella mafia per intraprendere attività imprenditoriali, riconvertendosi in un business più sicuro e decidendo di abbandonare la criminalità da strada. Spiegando anche che un tempo, quando governava Salvatore Riina, era quasi impossibile dire di no. E che la strategia della sommersione di Cosa nostra portata avanti da Provenzano aveva consentito di cambiare atteggiamento: «Tanti anni fa... - diceva - tu delle scelte non le potevi fare... e tu eri in certi contesti ed eri obbligato a farlo. Le scelte oggi le puoi fare. Io sono in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, ho iniziato pure io con i problemi. Un giorno mi sono detto, anche per una questione di superstizione, “Io non posso, sono stato fortunato fino ad ora, non posso più sfidare la mia fortuna. Allora la mia mafia la trasformo in imprenditoriale”».

