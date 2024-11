Palermo, via libera per la piscina al Conca d'Oro

Tutto pronto per lo scavo della piscina firmata Andrea Zamparini che sorgerà alle spalle del centro commerciale Conca d’Oro. Il Comune ha finalmente sciolto i nodi che hanno finora impedito l’avvio dei lavori: è stata firmata la convenzione che «concede» il terreno alla società per costruire l’impianto sportivo privato, ma che almeno fino a giugno 2026, data di riapertura della comunale di via del Fante che sarà nel frattempo tirata a lucido, avrà anche un uso pubblico. È questo il vincolo rimasto al centro della trattativa da giugno, quando la necessità di trovare una gemella a chilometro zero della piscina comunale sembrava avere trovato risposta. L’impianto sarebbe stato disponibile già a dicembre e invece si parte solo adesso. Una ditta ha già ripulito l’area da erbacce e portato a livello il terreno sul quale tra una settimana dovrebbero entrare le escavatrici. Tra marzo e aprile, impianto polivalente pronto e boccata d’ossigeno per gli amatori e le squadre di nuoto per ora costrette ad allenarsi in trasferta.