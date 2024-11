Palermo, stuprarono le nipotine: nonno e zio condannati a 16 anni

Si è concluso in abbreviato con pene comprese tra 12 e 16 anni il processo, a Palermo, per la violenza sessuale di due sorelline abusate per anni dallo zio e dal nonno. Coinvolti anche i genitori imputati di essere stati a conoscenza dei fatti e di aver taciuto.

In carcere finirono i due responsabili degli stupri, oggi condannati a 16 anni, e la coppia che ha avuto 12 anni e 12 anni e 8 mesi. L’inchiesta, che risale a un anno fa, condotta dai carabinieri della compagnia di Monreale, accertò che nonno e zio abusarono delle due bambine che all’epoca dei fatti avevano meno di 10 anni.

La madre e il padre elle vittime non avrebbero mai denunciato, anzi la donna avrebbe agevolato le violenze cercando di coprire i responsabili. Nonno e zio vennero accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto - gli episodi vanno dal 2011 al 2023 - in danno di parenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. Le vittime, che oggi hanno 14 e 20 anni, sono state trasferite in una struttura protetta subito dopo la segnalazione del caso.