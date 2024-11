Palermo, l'esperimento di Ceccaroni jolly a sinistra funziona

Non tutti gli esperimenti tattici di questo primo scorcio di stagione sono stati improduttivi: l’impiego di Ceccaroni da esterno basso a sinistra anziché da centrale sta dando a Dionisi risposte efficaci, in termini sia di produzione offensiva sia di copertura difensiva; l’ex Venezia, per quanto non riesca a garantire spinta costante per novanta minuti, si sta rivelando una pedina interessante su entrambi i lati del campo, ma soprattutto ha apparentemente risolto una questione che aveva reso l’estate rosanero piuttosto tormentata.

Un servizio completo di Alessandro Arena sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi