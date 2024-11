Maxi evasione Iva: «La Procura Europea è pericolosa»

«Da quando hanno aperto la Procura Europea a Giugno di due anni anni... sì, tre anni fa hanno aperto la Procura Europea... parlavamo con persone e mi hanno detto stai attento cioè è cambiato tutto in Europa con la Procura Europea, non si scherza... a parte che anche prima erano già diventati pesanti comunque in generale... non scherzate più, cambiate il modo di lavorare, cambiate il modo... spersonalizzate le persone aiia e là.... perché la Procura Europea è come l’FBI». Temeva le indagini della Procura Europea

Marco Mezzatesta, uno dei personaggi coinvolti nella indagine su una maxi frode dell’Iva all’ombra delle mafie scoperta proprio

dalla Procura Europea.

«Non hanno più... non si comportano più... tra nazioni che una chiede l’autorizzazione all’altra, - spiega non sapendo di essere intercettato - il giudice non si conosce, quell'altro che non si sopporta... lavorano in team... cioè il tedesco passa al telefono con l’italiano, si sentono, parlano... si scambiano informazioni... si fanno dare delle informazioni anche tipo FBI... mi dici il nome di chi c'è dietro tutto quanto e poi ce la vediamo noi? Prima non facevano una cosa del genere», spiegava.