Stupro di gruppo a Palermo, le motivazioni della condanna-bis dell’unico imputato che era minore

Non c’è stato alcun consenso da parte della vittima dello stupro di gruppo del Foro Italico. A troncare la discussione su questa ipotesi - rilanciata, dopo la sentenza contro i maggiorenni, dai loro avvocati (Leonarda Lo Presti, Simona Ciancitto, Carmelo Adamo, Alessandro Martorana, Giuseppe Farina, Claudio Congedo e Giorgio Zanasi), arrivano le motivazioni della sentenza con cui la Corte d’appello per i minorenni, presieduta da Giovanni D’Antoni, ha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi per Riccardo Parrinello, l’unico che la notte tra il 6 e il 7 luglio dell’anno scorso - quando si svolsero i fatti - non aveva ancora compiuto 18 anni per una manciata di giorni.

Per i giudici non può essere presa in considerazione la cosiddetta versione alternativa, secondo cui la ventenne avesse accettato di appartarsi con i coetanei. «Va subito detto - scrivono - che indipendentemente dal fatto, qui assolutamente irrilevante, che Asia, ragazza comunque maggiorenne, fosse una persona empatica e liberamente socievole e disinibita, la vittima del reato, a parte il bere in compagnia qualche cocktail al bar in una placida serata estiva, non avesse mai espresso, anche solo per facta concludentia, alcun consenso ai plurimi e reiterati rapporti sessuali imposti. Gli elementi che dimostrano tutto questo sono plurimi e inequivoci, anche oltre le chiare dichiarazioni della vittima che al riguardo è stata sempre precisa nell’escludere radicalmente qualsivoglia adesione da parte sua al progetto criminale dei prevenuti».