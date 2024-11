Palermo, l'ex preside dello Zen patteggia a 2 anni e 6 mesi: svolgerà lavori di pubblica utilità

Recentemente l’indagine aveva scoperto una gestione illecita dei progetti europei che, oltre ai due dirigenti, avrebbe coinvolto insegnanti dell’istituto, per anni ritenuto avamposto di legalità. A usare illegalmente il denaro di Bruxelles non erano dunque solo i due dirigenti ma anche alcuni professori che avrebbero guadagnato indebitamente per progetti di inclusione sociale mai realizzati o portati a termine solo in parte. L’inchiesta è partita nel 2022 grazie alla denuncia di un’ex insegnante della scuola Falcone che raccontò agli inquirenti che le numerose attività finanziate dall’Ue, su richiesta dell’istituto, non venivano in realtà’ attuate in maniera diligente e completa.

Nell’istituto era, infatti, prassi raccogliere le firme degli alunni necessarie a certificare lo svolgimento delle iniziative su fogli- presenza e non contestualmente, durante le ore di svolgimento dei progetti poiché per lo più le attività venivano disertate. Capitava spesso che le firme venissero raccolte addirittura ad inizio d’anno scolastico.