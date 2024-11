I bambini alla scuola Falcone dello Zen di Palermo senza luce da nove giorni, la protesta dei genitori IL VIDEO

Sono trascorsi nove giorni dal furto dei cavi in rame sotterranei dell’impianto elettrico alla scuola Falcone dello Zen e i bambini continuano a fare lezione al buio. «Ora basta» dicono i genitori «che ci dicano almeno quanto dovranno durare questi sacrifici. La scuola non si chiude e i nostri figli vanno a scuola ma le istituzioni non devono abbandonarci».

I bambini in coro gridano: «Giù le mani dalla scuola» e sui cartelloni hanno scritto: Ni putiti arrubbari puru i mura ma tanto la scuola siamo noi. La protesta che si sta svolgendo in questo momento (13 novembre) davanti ai cancelli della scuola serve a fare sentire la voce delle famiglie che chiedono aiuto. Accanto a loro il preside, Massimo Valentino, che li sostiene.