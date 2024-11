Bagheria, disarticolata la piazza di spaccio di Aspra: 5 misure cautelari

L’attività investigativa, svolta dal commissariato di Bagheria ha avuto inizio nel mese di luglio del 2022, quando gli agenti effettuavano una perquisizione locale nei seminterrati di un immobile di Aspra, in uso ad R.P. e alla moglie (M.Z. di anni trentatrè, anch’essa indagata e con un ruolo attivo nella gestione della piazza di spaccio) dove rinvenivano, in un’area comune dell’immobile, un involucro contenente circa cinquanta dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, nascoste tra le reti ed altre attrezzature da pesca ivi allocate, sequestro poi effettuato a carico di ignoti in quanto non direttamente riconducibile agli indagati.

L’attività investigava, oltre che con i tradizionali metodi, è stata svolta anche con l’ausilio di innovative tecnologie grazie alle quali sono state acquisiti riscontri in ordine alle responsabilità degli indagati.

È stato accertato che presso il retro dell’abitazione in uso ad R.P. i pusher alle sue dipendenze, destinatari del Provvedimento, si alternavano in turnazioni dal primo pomeriggio fino all’alba del mattino seguente per garantire le forniture crack ai tanti assuntori che giornalemente vi si recavano.

Oltre alle rete distributiva a livello locale, gli agenti hanno individuato anche un pensionato di Ficarazzi (D.G. di anni 66) il quale si occupava di custodire le varie partite di sostanza stupefacente e di farle arrivare settimanalmente alla piazza di spaccio. Anche questi, nel corso di un controllo, svolto nel corso delle indagini, veniva arrestato poiché trovato in possesso di tre confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di grammi 100 ciascuno. L’uomo, dopo avere trascorso diversi mesi in Carcere a Termini Imerese, si trova ora sottoposto agli arresti domiciliari.