Palermo, controlli per la movida: identificate 407 persone e posti di blocco vicino le discoteche

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine nelle zone della movida cittadina palermitana, in particolare alla Vucciria, in piazza Sant'Anna, in via La Lumia e piazza Magione. polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno anche effettuato accertamenti amministrativi sui locali. In uno è stato disposto il sequestro amministrativo per 5 giorni della strumentazione musicale per irregolarità.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche: nel corso dei servizi sono state identificate 407 persone, di cui risultate 64 positive, controllati 63 mezzi e contestate 4 violazioni al codice della strada.

La polizia ha effettuato posti di blocco vicino ad alcune discoteche nel quariere San Lorenzo. Sono state identificate 73 persone, controllati 31 veicoli e contestate 9 violazioni al codice della strada.