Corleone, frana sulla statale 118: strada liberata da fango e detriti solo a tarda notte

La statale 118 è stata sgomberata dal fango e dai detriti portati dalla pioggia violenta di ieri, solo nella notte. Il fronte di frana per 200 metri ha bloccato le carreggiate in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco a liberare diversi automobilisti rimasti impantanati in strada. Non ci sono stati feriti.

Nella zona sono arrivati agenti di polizia, carabinieri, personale della protezione civili, operai dell’Anas. Una ditta incaricata dal Comune di Corleone è stata impegnata a rimuovere la terra dallastrada. Solo dopo diverse ore il traffico in zone è tornato regolare.

Il sindaco di Corleone, Walter Rà, ha voluto ringraziare «quanti si sono spesi per garantire la sicurezza dei cittadini: la ditta Edil Moviter di Antonino L’Ala, che, non appena contattata, è intervenuta prontamente con i suoi mezzi ed ha consentito di rimuovere il fango liberando almeno una carreggiata della strada; vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Protezione civile locale con il supporto della ditta Marsalisi, la squadra di reperibilità comunale, operai dell’Anas. Il Comune di Corleone si è attivato per la pulizia di zona contrada Caputo. Stiamo sollecitando la Città Metropolitana di Palermo a fare lo stesso per la SP 75, sempre in contrada Casale, anch’essa bloccata dal fango, se necessario anche con il nostro supporto, per consentire il transito agli allevatori».