Ars, Finanziaria 2025: 85 milioni in più alla Sanità

Finita la maratona per l’approvazione della manovra quater di fine anno, inizia quella per la Finanziaria 2025. Crescono di 85 milioni le risorse del Fondo sanitario siciliano: soldi in più per la Sanità, che però sborserà la Regione, a fronte dell’aumento del budget previsto da Roma per il settore. La Regione, poi, dovrà rinunciare a 60 milioni di spese correnti, per concorrere al raffreddamento del debito pubblico nazionale, imposto dall’Unione europea e dare un’accelerazione alla riduzione del disavanzo, che nell’ultimo rendiconto 2022 ammontava a circa 4 miliardi. Ecco le due voci più corpose contenute nel Bilancio di previsione triennale 2025-2027 approvato da Palazzo d’Orleans martedì scorso, assieme al disegno di legge di Stabilità: documenti finanziari che nei prossimi giorni verranno trasmessi all’Assemblea regionale, per iniziare l’iter nelle commissioni parlamentari ed essere votati da Sala d’Ercole entro Natale.

Un servizio completo di Giuseppina Varsalona sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi