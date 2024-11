Un ultras del Palermo scoperto con un fumogeno, denunciato a Frosinone

Un ultras del Palermo è stato bloccato e portato in questura dalla Digos di Frosinone durante i controlli di filtraggio della tifoseria ospite all’ingresso dello stadio Benito Stirpe - Psc Arena del capoluogo ciociaro prima della gara di campionato tra i padroni di casa ed i rosanero valevole per il Campionato di Serie B e finita 1-1.

La polizia ha scoperto un candelotto nascosto dal tifoso all’interno dei pantaloni: portato in Questura per accertamenti si è scoperto che si trattava di un fumogeno classificato come pericoloso e comunque vietato nelle manifestazioni sportive.

L’ultras ha evitato l’arresto solo perché risulta incensurato: è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Frosinone e proposto per il Daspo con cui vietargli l’accesso alle manifestazioni sportive.