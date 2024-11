Piove dentro l'edificio 19 dell'Università di Palermo, disagi per docenti e studenti IL VIDEO

Stanno cercando di capire come sia possibile che all'interno dell'edificio 19 dell'Università degli Studi di Palermo, in viale delle Scienze, piova dai tetti. I docenti e i corsisti del Tfa (tirocinio formativo attivo) per le specializzazioni al sostegno hanno dovuto sospendere le lezioni e le loro attività. Molti sono andati via, altri hanno aperto gli ombrelli all'interno della facoltà per ripararsi.

«Un chiaro problema di infiltrazioni - dicono alcuni studenti -. Non ce ne eravamo accorti prima, ora con le piogge è uscita fuori la mancata manutenzione della struttura. Abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco».

Ma non si tratta né di infiltrazioni né di mancata manutenzione. L'ufficio tecnico di Ateneo ha effettuato prontamente una verifica e ha rilevato che si tratterebbe di un fluviale ostruito che sarà ripristinato lunedì mattina prima dell'inizio delle lezioni. La ditta che si occuperà dell'intervento è già stata individuata.