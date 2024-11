Piogge e allagamenti a Palermo, arrivano i primi disagi IL VIDEO

Forti piogge a Palermo e si registrano già i primi disagi. Corso Calatafimi, via Pindemonte e via Pitrè sono diventati impraticabili. Le strade si sono allagate, l’acqua ha coperto i marciapiedi ed è impossibile attraversare.

Dopo mesi di siccità e di caldo torrido, un acquazzone si è abbattuto sul capoluogo siciliano. Si sono verificati i soliti allagamenti nella frazione balneare di Mondello, dove le strade si sono trasformate in piccoli torrenti.

Disagi anche in provincia. A causa delle forti piogge, che hanno portato sulla strada fango e detriti, la statale 118 «Corleonese Agrigentina» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 28, in località Corleone, in provincia di Palermo. Gli operai dell’Anas stanno lavorando per sgomberare la carreggiata.

Il video in corso Calatifimi e via Pindemonte di Giuseppe Li Causi