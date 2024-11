Un'anziana invalida di Carini vittima della truffa di un finto carabiniere, ha consegnato tutti i suoi gioielli

Una donna disabile di 80 anni di Carini è una delle ultime vittime dei falsi carabinieri e avvocati per i finti incidenti. «Suo figlio ha avuto un incidente e adesso si trova in caserma, a breve verremo a casa sua per ritirare dei soldi o degli oggetti di valore per scagionarlo ed evitare il processo», affermano i truffatori.

La donna che vive in via Fiume Falco a Carini ha ricevuto la telefonata da un uomo che si fingeva carabiniere. Poco dopo ha bussato a casa un altro falso militare. L’anziana terrorizzata per le sorti del figlio gli ha consegnato tutti i gioielli dal valore di qualche migliaia di euro. Poco dopo la telefonata al figlio ha scoperto di essere stata truffata. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Carini.