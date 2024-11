Palermo, Rap riapre il Centro comunale di raccolta Minutilla

La Rap, azienda che si occupa dei rifiuti a Palermo, informa la cittadinanza che a partire dal prossimo lunedì (11 novembre) riaprirà il Ccr (Centro Comunale di Raccolta) Minutilla. Il centro era rimsato chiuso per lavori e dili e per la realizzazione dell'impianto elettrico: ora è tutto pronto e gli orari di apertura al pubblico settimanale saranno il lunedì dalle 7 alle 17 (apertura pomeridiana); da martedì a sabato dalle ore 7 alle 13; mentre domenica i cancelli saranno chiusi. Per maggiori informazioni sugli altri Centri Comunali di Raccolta presenti in città può essere consultata, sul sito della Rap, la pagina dedicata.