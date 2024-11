Palermo, il Tar annulla parte del regolamento movida

I giudici del Tar Palermo hanno accolto i ricorsi e annullato una parte del regolamento sulla movida approvato dal Consiglio comunale lo scorso 16 febbraio. I ricorsi sono stati presentati dalla Sgs Giochi, assistita dagli avvocati Valentina Castellucci e Giorgio Troja e dalla Cdm Entertainement assistita dall’avvocato Luigi Raimondi. I ricorsi hanno contestato anche l’ordinanza sindacale 88 del 29 maggio 2024, che rideterminava gli orari di apertura delle sale giochi autorizzate e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, come disciplinato dagli articoli 86 e 110 del Testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza.

La sentenza del Tar ha evidenziato significative carenze procedurali e istruttorie del Comune, sottolineando l'insufficienza della documentazione prodotta per giustificare le limitazioni imposte. In particolare, è stato rilevato che la delibera del 1° settembre 2023, approvata dal commissario

straordinario dell’Asp di Palermo e mirata alla prevenzione delle ludopatie, non è stata considerata al momento della stesura del regolamento, risultando successiva alla proposta.