Lo stupro di gruppo a Palermo, uno degli imputati: «Mi scuso per non avere aiutato la vittima»

Ha chiesto scusa per non aver aiutato la vittima la notte della violenza e ha chiesto una sentenza giusta. «Devo essere giudicato per quel che ho fatto, non per ciò che non ho fatto», ha detto ai giudici di Palermo Christian Barone, uno dei sei ragazzi sotto processo per lo stupro di gruppo di una 19enne, abusata a luglio del 2023. Il giovane ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee prima che il tribunale si ritirasse in camera di consiglio per la sentenza che è attesa per il primo pomeriggio.