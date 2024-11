Corleone e i comuni vicini si uniscono per lo sviluppo del territorio

È l’avvio, di fatto, della fase operativa dell’Area interna per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana con i fondi Pr Fesr 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale), nonché nell’ambito di attuazione delle politiche di coesione della nuova Snai per l’accesso ai fondi nazionali.

Avviato il tavolo di concertazione con i sindaci dei sedici comuni che compongono l’Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto per la selezione degli interventi per lo sviluppo del territorio. La riunione, convocata a Ciminna dal sindaco Vito Barone, presidente dell’Area interna, arriva a due settimane dal riconoscimento come autorità territoriale da parte del Dipartimento regionale della Programmazione, ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/1060.

«La riunione - dice il presidente Barone - è servita per individuare i settori di intervento prioritari previsti per la strategia territoriale. Dopo l’avvio di concertazione, gli enti locali procederanno ad inviare l’elenco degli interventi per la successiva selezione. La strategia territoriale è un’importante

opportunità di crescita per i nostri territori. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. La sfida principale da affrontare - conclude Barone - è contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni, territori di grandi potenzialità con un ricco patrimonio naturale, culturale e

artistico, ma geograficamente marginali rispetto ai centri urbani».