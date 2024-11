Attentato a Balestrate, distrutta una villetta

Una miccia collegata ad una bombola a gpl perché l’obiettivo era quello di far saltare tutto in aria. Ad innescarsi alla fine soltanto l’incendio che comunque ha distrutto per intero un villino alla periferia di Balestrate. La programmata deflagrazione non è avvenuta solo per un puro caso. Indaga il commissariato di polizia di Partinico per un inquietante attentato incendiario avvenuto nella notte di martedì, di cui ci si è resi conto soltanto all’indomani mattina (ma solo ieri la notizia filtrata), quando oramai le fiamme avevano già divorato tutto. I malviventi che hanno appiccato le fiamme avevano pianificato un gesto ancora più eclatante, piazzando la bombola al centro dell’immobile che fortunatamente non è arrivata ad esplodere.

