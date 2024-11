Altavilla, una perizia psichiatrica anche per la figlia di Barreca

Servirà una perizia sulla figlia di Giovanni Barreca, la ragazza accusata di aver partecipato al brutale omicidio della madre Antonella Salamone e dei due fratelli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni assieme al padre e alla coppia di fanatici religiosi, Massimo Carandente e Sabrina Fina. Il massacro era avvenuto all’interno della villetta di Altavilla Milicia al culmine di un rito per liberare la famiglia da una fantomatica presenza del demonio. Il gup del tribunale dei minorenni, Nicola Aiello, ha quindi disposto l’esame psichiatrico per stabilire se, al momento della strage, la giovane fosse in grado di intendere e di volere e per valutare la sua pericolosità sociale.

La perizia sarà affidata al neuropsichiatra infantile Ugo Sabatello, professore all’università La Sapienza di Roma, la stessa città dove è reclusa dal 13 febbraio la diciottenne (ha compiuto gli anni a ottobre) in un istituto che accoglie minori autori di gravi crimini.