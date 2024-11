Controlli allo Zen 2 di Palermo, vede i poliziotti e lancia la droga dal balcone

Operazione della polizia allo Zen 2 di Palermo. In tutto 231 identificati, di cui 40 con precedenti, controllati 89 veicoli e 32 persone sottoposte a misure restrittive, ed elevate quattro sanzioni al Codice della Strada. In azione numerose forze del commissariato San Lorenzo: investigatori, agenti delle volanti e personale del settore amministrativo oltre agli uomini del reparto Prevenzione crimine. Nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata nell’appartamento di un residente sospettato di detenere droga, si è arrivati al sequestro di 63 grammi di hashish ed è scattato l'arresto dell'uomo. «Si tratta di un palermitano che, intuito il controllo - dicono dalla questura - ha lanciato dal balcone una parte dell’hashish che nascondeva ma è stato notato dai poliziotti dispiegati nei dintorni dell’edificio». L’uomo in casa aveva anche un machete.