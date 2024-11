Palermo, i ragazzi la notte hanno paura

Quasi sempre in fondo alla classifica, a debita distanza dai centri del Nord per reddito, risorse educative, salute, livelli di istruzione, formazione e lavoro: è la fotografia della provincia e del capoluogo, scattata nell’ultimo report sul Best, il Benessere equo e sostenibile nelle città metropolitane d’Italia, pubblicato ieri dall’Istat con alcune new entry fra gli indicatori utili a misurare la qualità della vita. Tra queste c’è la percezione di sicurezza, la percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono tranquille nel camminare da sole quando è buio nella zona in cui vivono: un parametro che vede la città agli ultimi posti, dopo Bari e Napoli, con un’incidenza (positiva, di chi dice di sentirsi tranquillo) che non arriva al 54%, ben lontana dai capoluoghi in vetta, tra i quali si trova Messina, prima a quota 69%.

