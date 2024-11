Palermo, domato un principio di incendio nel reparto di ginecologia del Policlinico

Un principio di incendio ha interessato il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Policlinico di Palermo, coinvolgendo l'edificio 1. Grazie al tempestivo intervento del servizio antincendio interno dell'azienda ospedaliera universitaria, le fiamme sono state subito domate. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per una verifica e ulteriori approfondimenti. La direzione ha allertato anche le forze dell'ordine per avviare un'indagine sulle cause dell'incidente, al momento ancora non chiare.

Il fumo generato dal rogo ha richiesto il trasferimento temporaneo di alcune pazienti senza tuttavia rendere necessaria l'evacuazione dell'intero edificio. La situazione è stata riportata alla normalità e il reparto è stato messo in sicurezza.

Qualche giorno fa un altro incendio si era sviluppato negli ex locali del Centro qualità rischio chimico, che faceva capo a Villa Sofia-Cervello ma era ospitato da anni al Policlinico. Le fiamme, divampate al secondo piano dell'istituto di igiene, avevano danneggiato alcuni macchinari che erano in fase di trasferimento al Cto di Villa Sofia, in viale del Fante.